Фиджитал-спорт могут включить в школьную программу как дополнительный модуль. Об этом РИА Новости сообщил первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев.
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Мало школьнки зависают в компьютерных играх дома и в транспорте, так еще теперь и на уроках их поощряют не вылезать из виртуального мира. Называть это спортом, то-же самое, что относить игру в шахматы к тяжелой атлетике.