«Ледяной апокалипсис» в Приморье: четыре года спустя

Сегодня, 19 ноября, исполняется четыре года, как на Приморский край обрушился «ледяной дождь». Наиболее тяжелые последствия испытали на себе Владивосток и Артем, хотя стихия затронула также Надеждинский и Хасанский округа.
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