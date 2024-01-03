Рейс Москва — Махачкала экстренно приземлился в Волгограде

Самолет Москва — Махачкала экстренно сел в Волгограде по техническим причинам Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Махачкалу, экстренно сел в аэропорту Волгограда из-за неисправности.
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