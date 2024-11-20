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Робот-пылесос и мы..)

Робот-пылесос и мы..)

Просто интересны ваши мнения и поэтому любопытствую - уж ооочень все,  купившие это чудо техники,   хвалят.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
У сына с невесткой постоянно ползает это чудовище по дому на 1 этаже... ТЕРПЕТЬ ЕГО НЕ МОГУ!! Хорошо, что хоть на 2 этаж не может забраться, а то и там бы шуровал...
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16 час.
Алеся Ясногорцева
Если работа у Вас связанная с физическими нагрузками - то да, покупайте! А вот если на работе Вы только за компьютером сидите и ничего тяжелее мышки в руках не держите - нет, лучше веником подметать.
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10 час.
Ирина Чещина
Внук-подросток попросил родителей подарить ему на ДР робот-пылесос (его домашняя работа - пылесосить). Подарили. Все нарадовались, наигрались.  Спустя год он прибирается дома старым обычным прибором. Никто не знает - почему? ))))))))))))))))
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7 час.

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