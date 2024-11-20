Робот-пылесос и мы..)

лл лина любимцева У сына с невесткой постоянно ползает это чудовище по дому на 1 этаже... ТЕРПЕТЬ ЕГО НЕ МОГУ!! Хорошо, что хоть на 2 этаж не может забраться, а то и там бы шуровал...

Алеся Ясногорцева Если работа у Вас связанная с физическими нагрузками - то да, покупайте! А вот если на работе Вы только за компьютером сидите и ничего тяжелее мышки в руках не держите - нет, лучше веником подметать.