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«Отвечать будет поздно». Как США планируют нанести ядерный удар по России?

«Отвечать будет поздно». Как США планируют нанести ядерный удар по России?

Политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания «Военное дело», объяснил почему первое применение ракеты «Орешник» состоялось без боевой части, а также прокомментировал американскую концепцию превентивного ядерного удара.

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Комментарии
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Иван Щукин
И было бы очень хорошо чтоб об этом напоминали им очередным ударом орешника!
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1 д.
СБ
Серж Брукс
Конечно Орешник нужно применять с тротилом,хотя бы раз в месяц по аэродромам.Чтобы воронку неделю засыпали
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18 час.
Евгений Золотов
... лучше с гексагеном или &quot;китайским разрушителем&quot;, а ещё лучше с GL-20  или диаминоазоксифуразан!!!!???
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11 час.
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