«Отвечать будет поздно». Как США планируют нанести ядерный удар по России?

Иван Щукин И было бы очень хорошо чтоб об этом напоминали им очередным ударом орешника!

СБ Серж Брукс Конечно Орешник нужно применять с тротилом,хотя бы раз в месяц по аэродромам.Чтобы воронку неделю засыпали