Политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания «Военное дело», объяснил почему первое применение ракеты «Орешник» состоялось без боевой части, а также прокомментировал американскую концепцию превентивного ядерного удара.
«Отвечать будет поздно». Как США планируют нанести ядерный удар по России?
Комментарии
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Иван Щукин
И было бы очень хорошо чтоб об этом напоминали им очередным ударом орешника!
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1 д.
СБ
Серж Брукс
Конечно Орешник нужно применять с тротилом,хотя бы раз в месяц по аэродромам.Чтобы воронку неделю засыпали
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18 час.
Евгений Золотов
... лучше с гексагеном или "китайским разрушителем", а ещё лучше с GL-20 или диаминоазоксифуразан!!!!???
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11 час.
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