Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 433 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

КамГУ: бурые водоросли могут очищать морскую воду от нефти и металлов на 60-70%

КамГУ: бурые водоросли могут очищать морскую воду от нефти и металлов на 60-70%

Биологи КамГУ им. Витуса Беринга и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН установили, что бурые водоросли вместе с живущими на их поверхности бактериями способны снижать концентрацию загрязнений от нефти и металлов в морской воде на 60-70%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх