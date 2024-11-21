КамГУ: бурые водоросли могут очищать морскую воду от нефти и металлов на 60-70%

Биологи КамГУ им. Витуса Беринга и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН установили, что бурые водоросли вместе с живущими на их поверхности бактериями способны снижать концентрацию загрязнений от нефти и металлов в морской воде на 60-70%.
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