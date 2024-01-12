Мошенники под видом Депздрава выманили у тюменского врача 3,6 млн рублей

В Тюменской области врач снова стал жертвой телефонных мошенников. Они позвонили специалисту от имени сотрудников Депздрава и МВД региона и пытались якобы предостеречь от несанкционированного снятия денежных средств.
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