Эксперт Жилов: в России компании активно возвращаются к работе в офисе

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция возвращения компаний к офисному формату работы. Основной причиной этого шага является стремление повысить эффективность труда: удаленная работа, введенная в период пандемии, в некоторых случаях привела к снижению продуктивности сотрудников.