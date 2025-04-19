Эксперт Жилов: в России компании активно возвращаются к работе в офисе

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция возвращения компаний к офисному формату работы. Основной причиной этого шага является стремление повысить эффективность труда: удаленная работа, введенная в период пандемии, в некоторых случаях привела к снижению продуктивности сотрудников.
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