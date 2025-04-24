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Зеленского сломали: он готов отказаться от пятой части территории Украины

Зеленского сломали: он готов отказаться от пятой части территории Украины

БлокнотРУ Отказ будет считаться признанием «де-факто», но не «де-юре». Панически боясь потерять благосклонность США, Зеленский готов пойти на уступки и отказаться от 20% территории Украины.

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Комментарии
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LEV Skoroxod
Так он же год как уже не легитимен! Какой с ним разговор???
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21 час.
ninikooo Митусова
У просроченного агония- он - никто и звать его - никак.
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15 час.
Пульхерия Djem
Самое простое решение - КАПИТУЛЯЦИЯ. Отдаём ненужное полякам, венграм,  зачем нам бандеровцы , оставляем маненько -руине с нашим руководством. России-весь Донбасс, Николаев. Одесса.
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10 час.
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