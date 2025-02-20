Состояние и перспективы системы ПРО А-135 Радиолокационная станция «Дон-2Н» из состава системы А-13530 лет назад, в 1995 г.
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Состояние и перспективы системы ПРО А-135 Радиолокационная станция «Дон-2Н» из состава системы А-13530 лет назад, в 1995 г.
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