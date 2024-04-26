Ади Рош предупреждает о ядерной угрозе на Украине в годовщину Чернобыля

Мир должен столкнуться с суровой реальностью надвигающейся глобальной ядерной угрозы после новых ударов беспилотников возле Запорожской электростанции на Украине, предупредила активист Чернобыльской кампании Ади Рош.
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