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Лесной пожар охватил около 120 га в Ростовской области

Лесной пожар охватил около 120 га в Ростовской области

Лесной пожар произошёл в Цимлянском районе Ростовской области. Огонь прошёл около 120 га. Об этом сообщило региональное Минприроды.

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