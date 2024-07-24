Более 350 молодых медиков получили помощь наставников в Подмосковье

Программа наставничества для молодых медиков успешно работает в Подмосковье. Опытные сотрудники помогают врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям адаптироваться на новом месте работы, выстроить коммуникации и познакомиться с тонкостями работы.
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