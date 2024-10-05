Жителей Петербурга предупредили о буйстве геошторма до 8 октября

Санкт-Петербург переживает второй день необычайной солнечной активности. Вчерашний прогноз руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева подтвердился: город находится под влиянием сильных магнитных бурь.
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