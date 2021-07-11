Новый биоматериал может защитить от радиации: ученым помог обычный меланин

Исследователи Северо-Западного университета синтезировали новую форму меланина, обогащенную селеном. Этот новый биоматериал, названный селеномеланином, демонстрирует необычайную перспективу в качестве защиты тканей человека от вредного излучения.
Исследователи Северо-Западного университета синтезировали новую форму меланина, обогащенную селеном. Этот новый биоматериал, названный селеномеланином, демонстрирует необычайную перспективу в качестве защиты тканей человека от вредного излучения.
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