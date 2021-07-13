АртемПолитика«Хабаровск смыл пятно позора»Российский блогер Алексей Романов о протестах в Хабаровске, революции в Армении и судьбе протестов в России.Вернуться к статье201НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьKSKost ShА где статья-то? Одни пятна позора.Аркадий ШацкийСтатья по ссылке, но можно и не читать, перепечатали прошлогодние тезисы либерды.KSKost ShСпасибо, я знаю. Достаточно одной ТВ2шной эмблемы, чтобы понять, что это можно не читать. Просто стало любопытно, есть статья, или опять нагоняют просмотры, чтобы отчитаться перед... ну, раньше это был один из фондов госдепа США, сейчас ещё кто-нибудь.Дмитрий СоловьевПозор кому ? В традиционном понимании позор вот кому : - тем кто НАРОДУ врет - тем кто страну разворовывает - тем кто антиНАРОДНЫЕ законы пишет и принимает - тем кто будучи обязан служить НАРОДУ, прислуживает олиграхамGGISMbICHПозор тем, кто протестует за освобождение вора и убийцы.Александр ПятнистыйУважаемый, запомни сам и научи других- преступником человека может назвать только суд. Тебе не дано никого обзывать. Вор или не вор Фургал- ты доказать не можешь. И не нужно этого. А то и тебя можно огульно обозвать кем угодно-от трепача до пидора. Сам выбирай. Я не выгораживаю Фургала, ни в коем случае. Но против огульных и бездоказательных обвинений и ярлыков.Елена ТолстихинаУвидев Вас и в этой статье, я даже не удивилась, отрабатываете свой хлеб по полной, да видимо хозяева у Вас жутко скупые, что столько строчить Вас заставляют. Не надо тут тухлятины, скажите прямым текстом, что госдепу не нравиться Путин и они решили руками Соловья, вернее крыльями пархатого, вести войну, на невидимом фронте.Елена ТолстихинаВы, уважаемый спросите у родственников, предпринимателей убиенных Зори и Булатова, что они думают по этому поводу, сколько лет они ждали, что-бы Фургал ответил за убийства, это уже доказано, ждем теперь суда и за воровство и присвоение и махинации.Александр ПятнистыйЕлена, мне не интересно слушать сказки. Еще раз - вот куча народа, которая говорит примерно одно и тоже- это не преложные факты, тот же суд. В таком случае для меня такой человек- преступник однозначно, и ждать решения продажного суда не вижу смысла. Но еще раз- я только за то, чтобы не эмоциями едиными мы жили, но доказанными (подтверденными) делами. В этом случае смело называем человека преступником. Но просто, в интернете, даже со ссылкой на агентство ОБС- это просто выливание помоев. Вот против чего я и выступаю. А так- нет дыма без огня, и 1-3 человека-обиженные неудачники, а если таких- "легион", то не понятно, почему этот фургал еще жив до сих пор??? За такое его стоит утопить в ближайшей выгребной яме деревенского сортира, можно и общественного. Вот моя позиция.GGISMbICHДля чего ты читаешь Интернет, смотришь телевизор, читаешь газеты и журналы? Почему ты не живёшь только лишь на информации, полученной лично тобой? Если ты не отшельник в лесу, то вот тебе ссылка; https://rg.ru/2020/07/16/reg-dfo/sk-raskryl-dokazatelstva-prichastnosti-furgala-k-ubijstvam.html , изучай. И не нужно меня учить. У меня есть своё мнение на основе полученной информации. И не стоит тебе своё мнение публиковать в менторском тоне, если не хочешь быть посланным.Дмитрий Соловьевтебе не ведомо что ЛЮДИ пишут сами, что думают ? видимо у таких существ как ты это за гранью.. напиши сколько шекелей тебе эти "патриоты" платятДмитрий СоловьевГышмышу: а тем кто СТРАНУ РАЗВОРОВЫВАЕТ 20 лет - тому почет и уважение ?? ЭТО НЕ ЕСТЬ правильно, жуликов на НАРЫ, ВСЕХ а не только неугодныхЕлена ТолстихинаСущество, это та которая тебя урода родила, я Елена Юрьевна для таких как ты чмошников.Дмитрий Соловьевне тебе тупая прислуга жидов рассуждать что-то про уродов.. врача позови, у тебя передоз запомни, ЧМО это ты, потому что прислуживаешь врагам НАРОДА попробуй тожсамое на улице вякнуть, обссалась ?Елена ТолстихинаПонимаю Вас и принимаю, Вашу точку зрения, но дело в том, что за него ходили толпы проплаченных борцунов с властью, по настоящему поддерживающих были единицы, вот скажите мне, в тюрьмах и в СИЗО не один Фургал, их там тысячи и десятки тысяч и у многих еще идет расследование, некоторых осудили не правильно, но этим людям НЕЧЕМ проплатить митинги за себя любимого. Вот эта несправедливость меня гложет, а так то, если есть хоть тень сомнения у меня лично, то я назову человека преступником, да может и честные люди попадают в передряги и их могут объявить не честными людьми, но тут другое, тут убийства и есть очень много доказательств.Елена ТолстихинаК думающим людям не надо примазываться, ты не думать, не писать не можешь. Одно слово либерасня.Елена ТолстихинаБольной вернитесь в палату, день открытых дверей в дурдоме закончился. Да PS. очень уважаю евреев (жидов), но к сожалению, даже одного нет и близко со мной рядом.Cергей ШапоревВо, дожили: стоит назваться каким-то российским блогером?)), написать всякую чушь, не известно откуда взятую, добавить свои глубокомысленные выводы и народ тут же кидается в бой, не особо церемонясь с выбором выражений. И все такие смелые, особенно кто инкогнито…)))Алексей СафроновЧто "смыл Хабаровск", не так уж важно! Но, как его опозорил Фургал, это не только позор для целой плеяды так называемых бизнесменов 90-х, но и для тех чиновников, кто их долгое время крышевал...Василий ИвановичЖурналюга, ублюдок, кусок гавна. "Они" уже, блядь, подготововилтсь, чтобы не избрали Дегтярева. Вот же-ж, мудаки, убийца фургал за время своего правления нихера не сделал для людей-он хороший, потому что это протест, пришел Дегтярев, начал дороги, дома ремонтировать, производства создавать- он плохой, потому что он против протеста. Журналюга отрабатывает бабло ходораКомментировать
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