В подмосковной Яхроме разгорается спор из-за колокольного звона в Троицкой церкви, об этом информирует «Московский комсомолец».
В Подмосковье произошел конфликт из-за колокольного звона по утрам
Комментарии
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Natalya Dolgushina
в 4 утра никто в колокола не бьет
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6 час.
Александр Маркитанов
церковный бизнес навязчив и агрессивен, ему нужны зомбированные покорные овцы
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6 час.
Владимир Петров
Не нравится колокольный звон? Будет вопить муэдзин... Ревут динамики с гнусной как бы музыкой, ревут моторы и агрегаты... Но православный звон не нравится тварям... Будут стоять раком в намазе...
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5 час.
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