Войска РФ освободили харьковское село Гоптовка

Российские штурмовики выбили украинских боевиков из расположенного неподалеку от границы с РФ харьковского села Гоптовка, сообщил в четверг связанный с группировкой войск «Север» паблик «Северный Ветер».
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