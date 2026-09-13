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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нико Росберг: «Удивляет, что в «Феррари» не устанавливают для пилотов четких правил ведения борьбы на трассе. Это путь к катастрофе»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг рассказал, что его удивляют действия руководства «Феррари» и отказ от вмешательства в борьбу Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера между собой на трассе.

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