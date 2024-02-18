Германия пообещала больше тратить на оборону

Глава МО ФРГ Писториус: расходы на оборону могут вырасти до 3,5 процента от ВВП Берлин намерен компенсировать «годы пренебрежения» в оборонной сфере, поэтому военные расходы Германии могут значительно вырасти и достичь уровня в 3,5 процента от ВВП.
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