Экс-посол Украины в США указал на плачевную ситуацию с американскими поставками ВСУ

Сценарий помощи Украине со стороны Соединенных Штатов пошел по самому негативному пути, о чем можно судить по прошедшему на этой неделе визиту украинской делегации в США во главе с руководителем офиса президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
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