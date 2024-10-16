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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная Нигерии вернулась домой после инцидента с задержкой команды в ливийском аэропорту. Команда отказалась от матча в Бенгази в знак протеста

Команды должны были встретиться в рамках отборочного турнира Кубка Африки во вторник, 15 октября.  Матч должен был пройти в Бенгази, но самолет нигерийской команды был перенаправлен в аэропорт Аль-Абрак, расположенный примерно в двух часах езды от места проведения матча.

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