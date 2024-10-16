Сборная Нигерии вернулась домой после инцидента с задержкой команды в ливийском аэропорту. Команда отказалась от матча в Бенгази в знак протеста

Команды должны были встретиться в рамках отборочного турнира Кубка Африки во вторник, 15 октября. Матч должен был пройти в Бенгази, но самолет нигерийской команды был перенаправлен в аэропорт Аль-Абрак, расположенный примерно в двух часах езды от места проведения матча.