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Экс-президент США Трамп предрек некие события вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине

Экс-президент США Трамп предрек некие события вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Техасе, призвал внимательно наблюдать за тем, что будет происходить между КНР и Тайванем после Олимпийских игр в Пекине, назвав себя "хорошим предсказателем".

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