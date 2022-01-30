Экс-президент США Трамп предрек некие события вокруг Тайваня после Олимпиады в Пекине

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Техасе, призвал внимательно наблюдать за тем, что будет происходить между КНР и Тайванем после Олимпийских игр в Пекине, назвав себя "хорошим предсказателем".