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Джейсон Кидд: «Оклахоме» нужно было победить, чтобы не спустить в трубу усилия по ходу сезона. Но это будет полезный опыт»

«Мы не испытывали особого давления, мы были пятыми сеяными. После того как мы выбили «Клипперс», а потом подошли к противостоянию с первым номером, давление было на них, несмотря на молодость.

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