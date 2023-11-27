Эти США без будущего

GORA - Олег Ладогин Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в журнале Foreign Affairs опубликовал большую программную статью о будущем развитии США, "Источники американской мощи".
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