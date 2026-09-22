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Бизнес журнал. Урал

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Национализированные агрокомпании на Урале выставили на торги за 571 млн рублей

Национализированные агрокомпании на Урале выставили на торги за 571 млн рублей

Четыре сельскохозяйственные компании выставлены на продажу в рамках реализации федерального имущества.

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