Подводные камни. ЦБ разработал новые правила продажи товаров в рассрочку

Банк России готовит предложения по регулированию операторов сервиса рассрочки. При оплате товаров и услуг в рассрочку есть риски нарушения прав потребителей, и в ЦБ ждут утверждения законопроекта о регулировании рассрочки в 2024 году, рассказал в интервью aif.