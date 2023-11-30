Подводные камни. ЦБ разработал новые правила продажи товаров в рассрочку

Банк России готовит предложения по регулированию операторов сервиса рассрочки. При оплате товаров и услуг в рассрочку есть риски нарушения прав потребителей, и в ЦБ ждут утверждения законопроекта о регулировании рассрочки в 2024 году, рассказал в интервью aif.
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