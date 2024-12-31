«Сердечно поздравляем Вас с наступающим годом Змеи! Пусть змеиные ум и хватка сопровождают вас весь год, счастье обвивает плотными кольцами, а все проблемы отползут на дальние расстояния.
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«Сердечно поздравляем Вас с наступающим годом Змеи! Пусть змеиные ум и хватка сопровождают вас весь год, счастье обвивает плотными кольцами, а все проблемы отползут на дальние расстояния.