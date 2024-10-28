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Петербургский дневник

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Бойцы Росгвардии с начала 2024 года совершили свыше миллиона выездов по тревоге

Более 176 тысяч правонарушителей были доставлены в отделения МВД РФ Бойцы Росгвардии с начала 2024 года совершили чуть более 1 миллиона выездов по сигналу «Тревога», в том числе по заявкам оперативных дежурных органов внутренних дел, доставили в отделения МВД России свыше 176 тысяч правонарушителей, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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