Бойцы Росгвардии с начала 2024 года совершили свыше миллиона выездов по тревоге

Более 176 тысяч правонарушителей были доставлены в отделения МВД РФ Бойцы Росгвардии с начала 2024 года совершили чуть более 1 миллиона выездов по сигналу «Тревога», в том числе по заявкам оперативных дежурных органов внутренних дел, доставили в отделения МВД России свыше 176 тысяч правонарушителей, сообщили в пресс-службе Росгвардии.