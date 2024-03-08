Топ-3 простых способа сохранить здоровье глаз: совет офтальмолога

Офтальмолог Мария Чурганова поделилась советами, которые помогут сохранить здоровье глаз.Она отметила, что правильный выбор солнцезащитных очков и хорошее освещение могут помочь предотвратить ухудшение зрения.
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