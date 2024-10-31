Пленный солдат ВСУ рассказал, что два года скрывался от мобилизации

Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины Николай Кальницкий, который попал в плен к бойцам группы "Север" в Курской области, поделился своей историей о двухгодичном укрытии от военных столкновений, видео с его интервью публикует ТАССПо его словам, он оказался в числе немногих, кому повезло выжить.