В МВД РФ пресекли нелегальные платежи: изъяты 8500 карт, арестованы 4 лица

Полиция России раскрыла незаконную платежную систему Rapidpay, обслуживавшую теневой бизнес. Задержаны четыре предполагаемых организатора, использовавших 8500 банковских карт.
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