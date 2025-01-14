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В МВД РФ пресекли нелегальные платежи: изъяты 8500 карт, арестованы 4 лица

В МВД РФ пресекли нелегальные платежи: изъяты 8500 карт, арестованы 4 лица

Полиция России раскрыла незаконную платежную систему Rapidpay, обслуживавшую теневой бизнес. Задержаны четыре предполагаемых организатора, использовавших 8500 банковских карт.

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