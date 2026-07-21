50 полотен Нестерова представили на выставке в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открылась выставка произведений художника Михаила Нестерова. Основу экспозиции составили полотна и графические листы, переданные из собрания Русского музея, чья коллекция шедевров мастера считается одной из наиболее масштабных в стране, передает пресс-служба Минкультуры России.