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Газета «Культура»

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50 полотен Нестерова представили на выставке в Сергиевом Посаде

50 полотен Нестерова представили на выставке в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открылась выставка произведений художника Михаила Нестерова. Основу экспозиции составили полотна и графические листы, переданные из собрания Русского музея, чья коллекция шедевров мастера считается одной из наиболее масштабных в стране, передает пресс-служба Минкультуры России.

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