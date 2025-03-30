Ветеранов ВОВ и историю не забывает: уехавшая за границу Алла Пугачева записала новую песню, посвятив ее героям особой наступательной операции 1944 года Ольга БезродняяЗнаменитая российская артистка Алла Пугачева вновь привлекла внимание поклонников и широкой публики своим новым музыкальным проектом.