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ФедералПресс

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Путин назвал воспитание основой отношения к стране, семье и жизни

Путин назвал воспитание основой отношения к стране, семье и жизни

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин указал, что воспитание подрастающего поколения является фундаментом, на котором формируются знания, мировоззрение и отношение человека к стране, семье и окружающей жизни.

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