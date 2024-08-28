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Главу российской компании арестовали по обвинению в растрате средств «Роснано»

Суд в Москве арестовал генерального директора компании по производству устройств на основе так называемой гибкой электроники «Пластик лоджик» Бориса Галкина, которому предъявлено обвинение в растрате денежных средств, выделенных «Роснано».

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