Ви из BTS показал свое отношения к девушкам

Недавно парни из южнокорейской к-поп группы BTS вернулись к себе на родину после концертов в США. Как обычно, в Сеуле парней встретили журналисты и толпа фанатов.
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