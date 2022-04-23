Popcaketv

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Ви из BTS показал свое отношения к девушкам

Ви из BTS показал свое отношения к девушкам

Недавно парни из южнокорейской к-поп группы BTS вернулись к себе на родину после концертов в США. Как обычно, в Сеуле парней встретили журналисты и толпа фанатов.

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