Банк «Открытие» стал лауреатом премии Retail Finance Awards 2022

Победителем ХVI ежегодной премии Retail Finance Awards за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России в номинации «Креатив года» стала акция банка «Открытие» — 10 000 рублей в подарок за использование карты «120 дней».
Победителем ХVI ежегодной премии Retail Finance Awards за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России в номинации «Креатив года» стала акция банка «Открытие» — 10 000 рублей в подарок за использование карты «120 дней».
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