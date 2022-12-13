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Банк «Открытие» стал лауреатом премии Retail Finance Awards 2022

Банк «Открытие» стал лауреатом премии Retail Finance Awards 2022

Победителем ХVI ежегодной премии Retail Finance Awards за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России в номинации «Креатив года» стала акция банка «Открытие» — 10 000 рублей в подарок за использование карты «120 дней».

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