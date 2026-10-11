США пригрозили лишить Украину разведданных из‑за ударов по российским НПЗ – FT

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщает, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией предупредили: Вашингтон может прекратить передачу Киеву разведданных, если Вооруженные силы Украины продолжат наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.