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США пригрозили лишить Украину разведданных из‑за ударов по российским НПЗ – FT

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщает, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией предупредили: Вашингтон может прекратить передачу Киеву разведданных, если Вооруженные силы Украины продолжат наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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