«Асимметрия войны»: что будут делать РФ и Украина после наступления мира

Сегодня много разговоров об асимметричности современных войн. Это ситуация, когда более слабая сторона может успешно противостоять более сильной благодаря развитию современных средств ведения боевых действий.
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