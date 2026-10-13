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Тренер «Акрона» Благоевич о русских и сербах: «Мы любим называть друг друга братьями. В последние годы в Белграде живет много россиян, мы всегда старались относиться к ним с уважением»

Главный тренер « Акрона » Срджан Благоевич высказался о дружбе русских и сербов.  – Русские и сербы называют друг друга братьями.

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