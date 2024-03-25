На Смоленщине органы местного самоуправления будут обязаны вести похозяйственные книги

Ряд федеральных законопроектов, рассмотренных и поддержанных депутатами комитета Смоленской областной Думы по вопросам местного самоуправления, государственной службы и связям с общественными организациями для региона весьма актуальны.
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