Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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  • Natalia VetscherskajaWittwer
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На Смоленщине органы местного самоуправления будут обязаны вести похозяйственные книги

На Смоленщине органы местного самоуправления будут обязаны вести похозяйственные книги

Ряд федеральных законопроектов, рассмотренных и поддержанных депутатами комитета Смоленской областной Думы по вопросам местного самоуправления, государственной службы и связям с общественными организациями для региона весьма актуальны.

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