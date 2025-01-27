Орловцам рассказали, какую зарплату и накопления хотят иметь студенты

За год желаемый размер накоплений российских студентов вырос на 32% — с 6,8 до 9 млн рублей. Российские студенты рассчитывают стать финансово независимыми в 21 год, а 39% уже считают себя таковыми (в 2024 году так ответили 33%).
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