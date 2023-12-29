В Перми медики добились выплаты зарплаты через прокуратуру

Им выплатят зарплату.В Перми после жалоб сотрудников медицинского учреждения на проблемы с заработной платой, прокуратура обнаружила нарушения прав работников ГБУЗ Пермского края «Городская клиническая больница им.
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