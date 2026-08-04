Оперуполномоченные уголовного розыска задержали двух курьеров телефонных мошенников, которые заставили пенсионерку из Рязани продать квартиру

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по Советскому району города Рязани установили и задержали двух курьеров телефонных мошенников, от действий которых пострадала пожилая жительница областного центра.