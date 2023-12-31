Duolingo покоряет мир, и в особенности россиян

Самое популярное языковое приложение догоняет соцсети по размеру аудитории и бросает вызов экзаменам IELTS и TOEFL, а россияне вошли в топ «самых усердных» пользователей сервисаЗеленая сова шагает по планете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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