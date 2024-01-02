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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» близок к покупке защитника «Флуминенсе» Нино почти за 6 млн евро (Фабио Алейшо)

«Зенит» близок к покупке защитника «Флуминенсе» Нино почти за 6 млн евро (Фабио Алейшо)

Как утверждает журналист Фабио Алейшо, петербуржцы очень близки к тому, чтобы подписать защитника «Флуминенсе».

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