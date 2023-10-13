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Русская весна

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Польша задействовала электронное заграждение для охраны границы с Россией

Польша задействовала электронное заграждение для охраны границы с Россией

Пограничная стража Польши сообщила в пятницу о запуске 200-километрового электронного заграждения по всему периметру границы с Калининградской областью России.

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