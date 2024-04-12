Сквер на пересечении улиц Ленина и Горького благоустроят в Иркутске в этом году

В Иркутске в этом году благоустроят сквер в центре города – на пересечении улиц Ленина и Горького. Здесь сделают пешеходные дорожки, смонтируют линии наружного освещения, установят скамейки, урны для мусора.
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