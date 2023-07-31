Иноагенты и релоканты сполна осознали, насколько антикомфортен после Москвы Западный мир, но их жалобы только смешат россиян Максим Покровский*, Мария Машкова, Наргиз, Андрей Макаревич*, Земфира*.
Отлученных от России артистов «ломает»
Комментарии
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Катерина
Вольному - воля. Пусть живут, где хотят. У нас вот люди с рабочими профессиями в дефиците. А ЭТИХ всегда найдётся кем заменить... в очередь стоят.
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5 час.
Виталий Кирпиченко
Про "Машеньку"(Максакову) , дитя Гос.Думы, что-то умалчиваем? Один муж -- вор в законе. второй -- вор, но писал в Думе законы. и она не промах во всём. теперь стелится мягким ковриком под хозяевами. бывшими врагами во время её "деятельности" в Гос Думе, --Америкой и прочими латышами. Как она сладко верещит в адрес Америки и шипит в сторону России! И сколько ей подобных ещё в Думе, правительстве, на сценах театров...? .
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4 час.
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