Отлученных от России артистов «ломает»

Вольному - воля. Пусть живут, где хотят. У нас вот люди с рабочими профессиями в дефиците. А ЭТИХ всегда найдётся кем заменить... в очередь стоят.

Виталий Кирпиченко

Про "Машеньку"(Максакову) , дитя Гос.Думы, что-то умалчиваем? Один муж -- вор в законе. второй -- вор, но писал в Думе законы. и она не промах во всём. теперь стелится мягким ковриком под хозяевами. бывшими врагами во время её "деятельности" в Гос Думе, --Америкой и прочими латышами. Как она сладко верещит в адрес Америки и шипит в сторону России! И сколько ей подобных ещё в Думе, правительстве, на сценах театров...? .