Закон и Порядок

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Отлученных от России артистов «ломает»

Отлученных от России артистов «ломает»

Иноагенты и релоканты сполна осознали, насколько антикомфортен после Москвы Западный мир, но их жалобы только смешат россиян Максим Покровский*, Мария Машкова, Наргиз, Андрей Макаревич*, Земфира*.

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Комментарии
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Катерина
Вольному - воля.  Пусть  живут,  где хотят.  У  нас  вот   люди  с  рабочими  профессиями в  дефиците.  А  ЭТИХ  всегда  найдётся  кем  заменить...  в очередь  стоят.
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5 час.
Виталий Кирпиченко
Про &quot;Машеньку&quot;(Максакову) , дитя Гос.Думы, что-то умалчиваем? Один муж -- вор в законе. второй -- вор, но писал в Думе законы. и она не промах во всём. теперь стелится мягким ковриком под хозяевами. бывшими врагами во время её &quot;деятельности&quot; в Гос Думе, --Америкой и прочими латышами. Как она сладко верещит в адрес Америки и шипит в сторону России! И сколько ей подобных ещё в Думе, правительстве, на сценах театров...? .
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4 час.

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